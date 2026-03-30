A Palermo, l’attrice e comica Katia Follesa si esibirà al Teatro Golden con lo spettacolo intitolato

La poliedrica Katia Follesa torna a teatro con uno spettacolo da solista che si preannuncia un vortice di risate. “No vabbè MI adoro” è il titolo dello show che sancirà il ritorno sulle scene della comica e conduttrice televisiva. Il tour che arriverà in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, alla Giuseppe Rapisarda Management e alla AD Management Srl farà tappa al Teatro Golden di Palermo, sabato 24 ottobre. Lo spettacolo, che vedrà per la prima volta Katia sola sul palco, è stato scritto a quattro mani dalla stessa Follesa e da Angelo Pintus. La regia è di Mauro Simone. Lo show è un mix di comicità brillante e riflessioni... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Katia Follesa a Palermo: lo spettacolo "No vabbè MI adoro" al Teatro Golden

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