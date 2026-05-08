No vabbè mi adoro | Katia Follesa a Bergamo

Da ecodibergamo.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 e sabato 9 maggio si terrà uno spettacolo alla ChorusLife Arena. La comica sarà sul palco con l’obiettivo di mostrare che oltre a essere considerata bella sa anche far ridere. L’evento ha già suscitato attenzione tra il pubblico, che attende di vedere la performer esibirsi in due serate consecutive. Nessun dettaglio sulle modalità di biglietto o altre informazioni aggiuntive.

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LO SHOW. «Voglio dimostrare che oltre ad essere indiscutibilmente bella faccio anche ridere»: l’appuntamento venerdì 8 e sabato 9 maggio alla ChorusLife Arena. Per la prima volta da sola sul palco, Katia Follesa arriva a Bergamo - alla ChorusLife Arena - venerdì 8 e sabato 9 maggio alle 21, con lo spettacolo «No vabbè mi adoro». «Sono sempre stata giudicata per la mia bellezza, che per carità mi ha aiutato tanto soprattutto all’inizio. Ma è normale che passare dalle sfilate e shooting alla comicità non è cosa facile. Con questo spettacolo vi voglio dimostrare che oltre ad essere bella indiscutibilmente bella, faccio anche ridere!», racconta la comica.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - «No vabbè mi adoro»: Katia Follesa a Bergamo

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