Kate Middleton avrebbe preso una decisione significativa riguardo alla protezione del figlio George, lasciando intendere un gesto che cambia gli equilibri all’interno della famiglia reale. A differenza di Re Carlo e del Principe William, sarebbe stata lei a distanziarsi dall’ex Principe Andrea, segnando un cambiamento nella dinamica tra i membri della famiglia. Questa mossa avrebbe attirato l’attenzione sui rapporti tra le figure di spicco della monarchia.

Né Re Carlo né il Principe William. Sarebbe stata Kate Middleton la prima royal a voltare le spalle all’ormai ex Principe Andrea. Stando a quanto riportato dal biografo Christopher Andersen, autore di un recente volume dedicato alla Principessa del Galles, sarebbe stata proprio lei la prima a prendere le distanze in modo netto dallo sciagurato zio, contribuendo a isolarlo definitivamente all’interno della cerchia ristretta dei Windsor. Kate Middleton contro l’ex Principe Andrea. Una scelta che, secondo le ricostruzioni, non nascerebbe da un impulso emotivo ma da una strategia precisa. Kate Middleton avrebbe agito con l’obiettivo di tutelare l’immagine della monarchia e, soprattutto, il futuro del figlio maggiore, il Principe George, destinato un giorno a salire al trono.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, il gesto per proteggere il figlio George cambia tutto

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