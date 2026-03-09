kate middleton la scelta da 60mila sterline per il futuro di george

Kate Middleton ha deciso di investire 60 mila sterline per l’educazione del Principe George, puntando a scegliere il percorso scolastico che ritiene più adeguato per il figlio. La decisione riguarda specificamente la scuola che frequenterà il giovane membro della famiglia reale, con l’obiettivo di garantire un’istruzione di qualità. La scelta viene comunicata in un momento in cui il futuro del principe si concentra anche su aspetti legati alla formazione.

Il futuro della Corona passa anche dai banchi di scuola, e Kate Middleton sembra avere le idee molto chiare su quale sia il percorso migliore per il Principe George. La Principessa del Galles, che si unisce oggi 9 marzo a Re Carlo e alla Regina Camilla per l’annuale cerimonia del Commonwealth Day presso l’Abbazia di Westminster, è stata avvistata in un luogo molto speciale per lei. Nonostante le speculazioni su un possibile futuro a Eton, sulle orme del padre William e dello zio Harry, pare che la scelta stia ricadendo su un istituto differente, confermando le indiscrezioni circolate mesi fa. George al Marlborough College: la visita segreta di William e Kate. 🔗 Leggi su Dilei.it

Kate Middleton, il futuro di George è ancora incerto: la veritàKate Middleton e William non hanno ancora comunicato in quale istituto andrà George il prossimo settembre.

Kate Middleton rinuncia alla tata per il suo primogenito George, i motivi dietro questa sceltaSecondo le recenti indiscrezioni pare che Kate Middleton abbia deciso di rinunciare alla tata per suo figlio George.

