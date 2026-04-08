Durante la celebrazione della Pasqua, Kate Middleton è stata vista in pubblico insieme ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. La presenza della famiglia reale in questa occasione ha attirato l’attenzione di molti, specialmente per alcuni dettagli visibili su George. L’evento ha attirato gli sguardi dei media, che hanno osservato attentamente le immagini scattate durante la giornata.

Kate Middleton si è mostrata orgogliosamente in pubblico con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, in occasione della Pasqua. Sono rari gli appuntamenti in cui tutta la famiglia è presente, ma almeno due o tre volte l’anno accade, dal concerto di Natale al Trooping the Colour passando per la finale di Wimbledon dove fino ad esso Louis non è mai stato presente perché troppo piccolo. Uno di questi eventi è la messa di Pasqua, se e quando i Principi vi partecipano, visto che l’ultima volta è stata nel 2023. Kate Middleton, i suoi tre figli sempre più grandi. Kate Middleton, elegantissima con il suo abito di Self Portrait, ha svelato il suo legame speciale con tutti e tre i suoi figli che stanno diventando sempre più grandi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, il dettaglio su George non è passato inosservato

Kate Middleton, prime vere tensioni con William su GeorgeKate Middleton e William sono una coppia molto unita ma quando si tratta dei figli non accettano compromessi.

Kate Middleton, il futuro di George è ancora incerto: la veritàKate Middleton e William non hanno ancora comunicato in quale istituto andrà George il prossimo settembre.

Catherine Radiant In Striking Red Pussy-Bow Dress As Royal Family Gathers For Annual Christmas Lunch

Temi più discussi: Vestirsi come Kate Middleton da oggi sarà più facile: la sua ex stylist ha aperto un'agenzia di consulenza stilistica; Kate Middleton, la ragazza della Famiglia Reale che potrebbe rubarle il posto; Kate Middleton e il cappotto che parla (anche) di William; Charlotte a Pasqua vestita come mamma Kate: a 10 anni ha già capito tutto.

Kate Middleton, il ritorno a Pasqua è un affare di famiglia (e di stile)D ue anni sono tanti, per un appuntamento fisso. E quando Kate Middleton, il principe William e i tre figli sono entrati nella Cappella di St. George a Windsor per la messa di Pasqua, la folla fuori d ... iodonna.it

Kate Middleton, il dettaglio misterioso affascina ma rischia l’erroreKate Middleton alla cerimonia di insediamento dell’Arcivescovo di Canterbury sfoggia un cappello di Juliette Botterill e rischia l’incidente diplomatico. dilei.it

L’eleganza del principe William e Kate Middleton, insieme ai loro figli George, Charlotte e Louis I principi di Galles, dopo due anni di assenza, sono tornati ieri alla messa di Pasqua a Windsor con la Royal Family. #Verissimo - facebook.com facebook

Il fratello minore di Kate Middleton spiega in un post Instagram perché si è voluto assentare per qualche tempo dalla piattaforma social. E, in occasione del weekend pasquale, torna a pubblicare foto della sua famiglia, compresi gli adorati cani e un raro scatto x.com