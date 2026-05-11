Il Piacenza Farnesiana ha conquistato il primo posto nel campionato di karate in Emilia Romagna. Le atlete sopra i 18 anni hanno portato avanti la squadra durante le gare, dimostrando determinazione e concentrazione. La competizione si è svolta al Palalame di Bologna, dove il pubblico ha assistito a momenti di tensione e adrenalina. La vittoria finale ha visto protagoniste le atlete che hanno affrontato con concentrazione le sfide sul tatami.

? Domande chiave Chi sono le atlete che hanno guidato la squadra over 18?. Come hanno gestito la pressione del tifo al Palalame di Bologna?. Quale segreto tecnico ha permesso il successo delle categorie giovanili?. Dove si terranno le prossime sfide per il ranking della nazionale?.? In Breve Tecnici Boselli, Livelli, Cagnoni e Rillosi guidano il successo piacentino a Bologna.. Atlete Dallavalle, Granelli e Bouraya vincono over 18 insieme a Ginevra Livelli.. Prossimi appuntamenti a Parma, Taranto e Messina per il ranking nazionale.. Le atlete del Karate Piacenza Farnesiana hanno conquistato il primato dell’Emilia Romagna durante il triangolare regionale disputato al Palalame di Bologna, superando le rappresentative di Veneto e Toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Karate: il Piacenza Farnesiana vince il primato dell’Emilia Romagna

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