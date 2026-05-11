? Punti chiave Perché l'Europa rifiuta Schröder come mediatore per il dialogo con Putin?. Come può la debolezza russa influenzare le nuove sanzioni energetiche europee?. Quali linee rosse stabilirà l'Unione Europea durante l'incontro a Cipro?. Chi gestirà concretamente i miliardi destinati al sostegno dell'Ucraina?.? In Breve Gunther Krichbaum cita i passati ruoli di Schröder in Nord Stream e Rosneft.. Ministri europei si riuniranno a Cipro il 24 maggio per definire le linee rosse.. La Commissione potrebbe erogare i primi 9 miliardi di euro per l'Ucraina la prossima settimana.. L'Unione ha imposto sanzioni a 23 entità per il rapimento di bambini ucraini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kallas su Schröder: ‘È una trappola diplomatica’ per il dialogo con Putin

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