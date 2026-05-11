Kallas | La Russia si infiltra nell’UE anche alla Biennale

L’Alta Rappresentante dell’Unione Europea ha evidenziato come la partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia rappresenti un esempio di come Mosca riesca a inserirsi all’interno dell’UE. Ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l’attenzione su questa situazione, senza entrare nel merito di altre implicazioni. La dichiarazione è arrivata in un contesto in cui si discute delle modalità di penetrazione russa nei paesi membri dell’Unione.

Kallas ha detto a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles che “chiaramente, i nostri avversari non dormono, vogliono aumentare la loro influenza in Europa”. “Purtroppo – ha aggiunto – lo vediamo già nelle organizzazioni sportive, i russi vengono lasciati competere come se nulla fosse successo, e ci sono discussioni in merito. Lo abbiamo visto anche alla Biennale di Venezia sono lì come se nulla fosse successo. Quindi, lavorano costantemente e anche noi dobbiamo essere vigili”, ha concluso.ADNKRONOS Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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