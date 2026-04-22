Kallas | Ritorno della Russia alla Biennale di Venezia è moralmente sbagliato – Il video

Oggi i ministri dell’Unione Europea hanno approvato nuove sanzioni contro le persone coinvolte in campagne di disinformazione all’interno dell’Unione stessa. Nel frattempo, un rappresentante ha dichiarato che il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia sarebbe considerato moralmente sbagliato. Questa decisione si inserisce in un quadro di misure volte a contrastare le azioni di disinformazione e le questioni legate al coinvolgimento russo in eventi culturali internazionali.

(Agenzia Vista) Lussemburgo, 21 aprile 2026 "Quindi oggi i ministri hanno approvato ulteriori sanzioni contro coloro che sono dietro le campagne di disinformazione all'interno dell'Unione Europea. Abbiamo anche esteso le misure contro chi sta destabilizzando la Moldavia. Mentre la Russia bombarda musei, distrugge chiese e cerca di cancellare la cultura ucraina, non dovrebbe esserle permesso di esporre la propria. Il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia è moralmente sbagliato e l'UE intende tagliare i suoi finanziamenti", così Kaja Kallas Vicepresidente della Commissione Europea a una conferenza stampa al Centro Congressi Europeo Lussemburgo (ECCL).🔗 Leggi su Open.online

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