Kallas contro la Russia alla Biennale | Immorale

Durante la Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, il ministro ha espresso una dura posizione contro la presenza della Russia, definendola immorale. La questione ha attirato l’attenzione di diversi partecipanti e ha alimentato un acceso dibattito tra chi sostiene il rispetto delle scelte artistiche e chi si oppone a qualsiasi coinvolgimento con il paese coinvolto in conflitti. La discussione si inserisce in un clima di tensione che coinvolge più attori internazionali.

Si allunga la lista dei no alla presenza della Russia alla Biennale Internazionale d’Arte di Venezia che naviga senza tregua in acque agitate. L’altolà questa volta viene dall’Alta rappresentante dell’ Unione europea per gli affari esteri, l’estone Kaja Kallas, che considera "il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia moralmente sbagliato" e ribadisce che "l’Ue intende tagliare i suoi finanziamenti". "Mentre la Russia bombarda musei, distrugge chiese e cerca di cancellare la cultura ucraina – dice Kallas – non dovrebbe esserle permesso di esporre le proprie opere". Alzata di scudi anche dalla Lettonia che chiede ai ministri dell’Unione di escludere Mosca dall’edizione 2026, perché si rischierebbe di "normalizzare" l’aggressione a Kiev.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kallas contro la Russia alla Biennale: "Immorale" Notizie correlate La lettera di 22 Paesi contro la presenza della Russia alla BiennaleLa presenza della Russia alla prossima Biennale di Venezia, già motivo di un aspro sconto a distanza tra Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco,... Russia alla Biennale, Giuli contro Buttafuoco: “Il governo non voleva”“La partecipazione della Federazione Russa alla 61/a Esposizione internazionale d’arte di Venezia è stata decisa in totale autonomia dalla Fondazione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Russia alla Biennale di Venezia, Kaja Kallas: Scelta sbagliata, Ue taglierà fondi; Kallas: Nessun doppio standard, aiutiamo la Palestina come l’Ucraina; Russia alla Biennale di Venezia, l'alto rappresentante Ue Kallas: Bombardano musei e chiese, la partecipazione è moralmente sbagliata. Taglieremo i finanziamenti; Biennale, Kallas condanna il ritorno di Mosca: Moralmente sbagliato. Kallas contro la Russia alla Biennale: ImmoraleSi allunga la lista dei no alla presenza della Russia alla Biennale Internazionale d’Arte di Venezia che naviga senza tregua in acque agitate. L’altolà questa volta viene dall’Alta rappresentante dell ... quotidiano.net Russia alla Biennale di Venezia, Kaja Kallas: Scelta sbagliata, Ue taglierà fondiLeggi su Sky TG24 l'articolo Russia alla Biennale di Venezia, Kaja Kallas: 'Scelta sbagliata, Ue taglierà fondi' ... tg24.sky.it Biennale, Kallas condanna il ritorno di Mosca: “Moralmente sbagliato” x.com IL BLUFF KALLAS: "NO CONDIZIONI" L'UE NON SOSPENDE IL PATTO CON ISRAELE, ITALIA DETERMINANTE CON LA GERMANIA di Wanda Marra FQ - 22.04.2026 - Nessuna sospensione dell’accordo Ue-Israele, neanche parziale. E neanche una data i facebook