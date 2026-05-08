L’assemblea regionale dell’UNPLI Campania si è tenuta a Nola, dove i partecipanti hanno discusso di iniziative per valorizzare il territorio. Il 9 maggio 2026 si svolgerà un evento nel Parco Archeologico Mastrilli, con dettagli ancora da definire. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle proloco e delle associazioni locali, che hanno condiviso progetti e obiettivi per promuovere le attività di volontariato nel contesto regionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il prossimo 9 maggio 2026 il Parco Archeologico Mastrilli di Nola ospiterà l’Assemblea Regionale di UNPLI Campania, un appuntamento che va ben oltre il tradizionale momento istituzionale e che punta a trasformarsi in una grande occasione di incontro, confronto e condivisione tra le Pro Loco del territorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare il legame profondo che unisce piccoli borghi e grandi città, valorizzando il ruolo delle migliaia di volontari che ogni giorno rappresentano il motore autentico delle comunità campane. In un’epoca segnata spesso dall’isolamento sociale, le Pro Loco scelgono di fare rete e camminare insieme, consapevoli che dietro ogni evento, ogni manifestazione e ogni sagra vive una straordinaria storia di partecipazione e appartenenza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - UNPLI Campania, a Nola l’assemblea regionale: “Insieme per costruire la Campania più bella”

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