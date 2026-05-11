K-pop Demon Hunters the experience – Dove il ritmo incontra la magia del circo
Il 23 maggio all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli si terrà lo spettacolo K POP DEMON HUNTERS – The Experience, intitolato “Dove il ritmo incontra la magia del circo”. L’evento combina la musica energica del K-pop con le performance circensi, creando un’esperienza che unisce danza, acrobazie e effetti visivi. L’appuntamento è rivolto a un pubblico di appassionati di musica e arti performative.
Il prossimo 23 maggio l’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli ospiterà K POP DEMON HUNTERS – The Experience “Dove il ritmo incontra la magia del circo”, uno spettacolo coinvolgente e travolgente che unisce l’energia del K-pop alla spettacolarità delle arti circensi.Sono previsti due.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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