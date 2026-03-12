Netflix ha annunciato ufficialmente il sequel di K-Pop Demon Hunters, il film d’animazione prodotto in collaborazione con Sony Pictures Animation. Il film, già il più visto di sempre sulla piattaforma, continua ad attirare un pubblico internazionale e si prepara a tornare con una nuova avventura. La conferma è arrivata dopo il grande riscontro ottenuto dal primo capitolo.

Il fenomeno globale non accenna a fermarsi. Netflix ha ufficialmente confermato il sequel di K-Pop Demon Hunters, il film d’animazione prodotto in collaborazione con Sony Pictures Animation che ha riscritto le regole del successo sulla piattaforma. A confermare la notizia è stato Deadline. Con oltre 325 milioni di visualizzazioni, la pellicola si è consacrata come il film più visto di sempre su Netflix, riuscendo nell’impresa storica di dominare anche il box office lo scorso agosto con un incasso di quasi 25 milioni di dollari in soli due giorni. Dietro la macchina da presa torneranno i registi Maggie Kang e Chris Appelhans, pronti a espandere un universo che ha saputo mescolare l’estetica vibrante della musica coreana con l’azione soprannaturale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - K-Pop Demon Hunters: Netflix annuncia ufficialmente il sequel del suo film più visto di sempre

Articoli correlati

K-Pop Demon Hunters 2: Sony e Netflix confermano il sequel delle HUNTR/X!Tutte le novità su trama, data di uscita e il futuro di Jinu: la sfida di superare il successo del 2025.

Continua il successo del film più visto nella storia di Netflix: arriva “Golden (Glowin’ Version)” da KPop Demon HuntersVenerdì 9 gennaio 2026 si arricchisce l’universo di KPop Demon Hunters, il film d’animazione originale Netflix diventato un fenomeno globale: da oggi...

K-Pop Demon Hunters 2: I Saja Boys ritorneranno Di cosa potrebbe parlare il sequel

Altri aggiornamenti su Pop Demon Hunters

Temi più discussi: Tutti pazzi per il nuovo uovo di Pasqua KPop Demon Hunters: ma cosa contiene e quanto costa?; Dolfin presenta l’uovo di Pasqua KPop Demon Hunters con quattro sorprese collezionabili; KPOP Demon Hunters 2, sarà questa la trama del sequel Netflix?; Kpop Demon Hunters. Per i fan! Libro ufficiale di.

KPop Demon Hunters, il sequel del film fenomeno Netflix è realtà (ma ci sarà da aspettare)L’universo di KPop Demon Hunters continuerà. Dopo il successo mondiale del primo film, Netflix ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di KPop Demon Hunters 2, sequel della pellicola che ha ... cinemaserietv.it

KPop Demon Hunters: cosa funziona e cosa avrebbe potuto fare meglioKPop Demon Hunters conquista il pubblico con musica e animazione, ma alcune scelte narrative e personaggi meritavano maggiore profondità. cinema.everyeye.it

K-Pop Demon Hunters sbarca a Tortona. Lo spettacolo basato sul film (vincitore del Golden Globe come miglior pellicola di animazione) sarà alla Nova Arena il 10 marzo alle 20.30 per l'ultima tappa del tour in Nord Italia. Luci, colori ed effetti speciali sono pro - facebook.com facebook