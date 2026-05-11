KISS | Rocco e i suoi missili

Da laverita.info 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocco Anthony Petrone, di origini lucane, fu figura di rilievo nel settore aerospaziale. Cresciuto da genitori immigrati, ricoprì ruoli di responsabilità come direttore di lancio e di altri incarichi legati alle missioni spaziali. La sua carriera si sviluppò in un periodo di innovazioni e sfide tecniche nel campo dei programmi spaziali, contribuendo a diverse operazioni di lancio di veicoli spaziali.

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Un volo intorno al mondo, una donna pilota decisa a farcela e un aeroplano carico che di più non si sarebbe staccato da terra. Ecco la storia di Jerrie Mock. Oggi che aspettiamo di tornare sulla Luna è bene ricordare anche le missioni che consentirono all’umanità di arrivarci nel 1969 ma senza suscitare clamore. Insomma, non quelle ampiamente celebrate da Hollywood, seppur fondamentali. Fu la pubblicità di un’automobile a far scegliere il regista, I cattivi erano i cubani e la moto una Honda. Ecco la vera storia dell’iconico film d’aviazione che compie 40 anni. Un aereo, la guerra, un tesoro e un uomo misterioso. Un giallo che oggi potrebbe vivere in un film.🔗 Leggi su Laverita.info

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