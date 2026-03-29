Nelle ultime ore, sono stati segnalati diversi eventi militari e minacce. I Pasdaran hanno dichiarato che, in risposta ai raid, colpiranno le università nelle zone interessate. È stato riferito anche di un aereo-sentinella statunitense colpito in una base militare. Inoltre, le forze yemenite hanno lanciato un missile contro un obiettivo israeliano, che è stato intercettato dall'esercito israeliano.

L'azienda di alluminio Aluminium Bahrain (Alba) ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma che il proprio stabilimento è stato oggetto di un attacco iraniano. «La sicurezza e l'incolumità del personale di Alba rimangono la sua massima priorità e la Società conferma che due dei propri dipendenti hanno riportato ferite lievi», riporta l'Agenzia di stampa del Bahrein citando la dichiarazione. «Alba sta valutando l'entità dei danni subiti dai propri impianti e rimane concentrata sul mantenimento della propria resilienza operativa e sulla sicurezza dei propri dipendenti. L'azienda fornirà ulteriori aggiornamenti, se necessario, a tempo debito». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Missili e minacce. I Pasdaran: Usa condanni i raid o colpiremo i suoi atenei nell'area. «Colpito aereo-sentinella in base americana»

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