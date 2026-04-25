Juventus Women Roma 0-1 | Dragoni quasi per lo scudetto Terzo posto in bilico

Nella diciannovesima giornata di Serie A Women, la partita tra Juventus Women e Roma si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Dragoni, che avvicina la Roma alla conquista dello scudetto. La Juventus, invece, si trova ora con il terzo posto in bilico. La cronaca della gara, il tabellino e le azioni principali sono stati raccolti in sintesi e moviola.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Diciannovesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la sosta, è alla resa dei conti. Le bianconere di Canzi sono attese dalla sfida con la Roma capolista e devono blindare il terzo posto che vale la Champions Juventus Women Roma 0-1: sintesi e moviola. 84? Tiro Greggi – Supera Harviken e calcia dal limite, stringendo troppo 78? Altro intervento decisivo di Rusek – Giugliano a tu per tu, si oppone ancora l’estremo difensore austriaco 77? Rusek tiene in piedi la Juve – Giugliano mette Viens davanti alla porta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Roma 0-1: Dragoni quasi per lo scudetto. Terzo posto in bilico Notizie correlate Juventus Women Roma 0-1 LIVE: Dragoni per il vantaggio giallorossodi Mauro MunnoJuventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A... “Il terzo posto vale come lo Scudetto”: il dirigente spiazza tutti, poi le parole su ConteLa stagione del Napoli, come risaputo, è stata fortemente condizionata dalla quantità enorme di infortunati. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juventus - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellino partita Juventus Women vs Roma Women; Serie A Women Athora – Juventus-Roma il clou della quartultima giornata. Profumo di scudetto per le giallorosse, l’Inter ci crede ancora; Preview: Juventus Women vs Roma. Juventus Women-Roma 0-0: Vangsgaard pericolosa39' – Tentativo Juve: Bonansea cerca l'uno due con Carbonell che viene chiusa dalla difesa della Roma. 27' – Nessuna decisione dopo la revisione in ... tuttojuve.com Juventus Women-Roma 0-0, fischio d'inizio del match1' Fischio d'inizio, si parte a Biella. FORMAZIONI UFFICIALI Juventus (3-4-3): Rusek; Kullberg, Salvai, Lenzini; Thomas, Wälti, Schatzer, Carbonell; Beccari, ... tuttojuve.com Big match per la #JuventusWomen Segui con noi #JuveRoma LIVE x.com La Serie A Women manda in scena la sfida tra Juventus e Roma. Le giallorosse a caccia dei tre punti per ipotecare il titolo, mentre per le bianconere [ importante blindare il piazzamento per la Champions League. Dove vedere la partita nel primo - facebook.com facebook