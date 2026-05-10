Juventus Women Inter 3-3 | bianconere aritmeticamente qualificate in Champions League

Nella partita valida per la ventunesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Inter hanno concluso con un pareggio di 3-3. La sfida si è svolta tra le due squadre, con moviola e analisi dettagliata del risultato, del tabellino e della cronaca live. La Juventus si è qualificata aritmeticamente alla prossima fase di Champions League grazie a questo risultato.

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