juventus spalletti vlahovic faccia da cazzo

Durante una recente dichiarazione, l’allenatore ha commentato con durezza il comportamento di Vlahovic, riferendosi a lui con un'espressione volgare. Il centravanti ha segnato un gol rapido, che ha messo in evidenza quanto la sua assenza abbia influenzato la squadra di Juventus. Le parole dell’allenatore sono arrivate poco dopo il suo ritorno in campo.

Il ritorno del centravanti: “Vlahovic faccia di cazzo”. Il fulmineo gol di Dusan Vlahovic ha permesso a Spalletti di sottolineare quanto l’assenza del serbo avesse pesato sugli equilibri della Juventus. Il tecnico non ha usato giri di parole per descrivere l’importanza del suo numero 9: “La L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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