La Juventus si prepara al rush finale della stagione con tre argomenti chiave che alimentano la speranza di ottenere il quarto posto. Tra questi ci sono le strategie tattiche di Spalletti, le prestazioni di Vlahovic e altri aspetti legati alla squadra. La corsa alla qualificazione in Champions League si fa più intensa, con i bianconeri che cercano di consolidare la loro posizione in classifica.

di Paolo Rossi Juventus, l’analisi completa su quali sono i tre motivi per credere nella qualificazione in Champions League dei bianconeri.. Un punto da Como e Roma, la prossima giornata con lo scontro proprio tra le due squadre che la precedono e quindi la possibilità il di un sorpasso in caso di pareggio, una fase offensiva che funziona tanto da eleggere la Juve a seconda squadra per numero di gol fatti in campionato. Questa la situazione attuale in casa bianconera. Quali sono i motivi per credere nella qualificazione Champions? ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE LA CURA SPALLETTI E IL CARATTERE RITROVATO Il gol pesantissimo di Gatti contro la Roma non ha portato solo punti, ma ha rappresentato una vera e propria scossa psicologica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, tre motivi per credere nel quarto posto: da Spalletti a Vlahovic, passando per… Cosa aspettarsi da questo finale di stagione

