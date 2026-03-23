Non rientra nei piani del tecnico bianconero: nel mercato estivo è destinato a lasciare Torino La Juventus lascia per strada due punti sanguinosi per la lotta al quarto posto e adesso si ritrova a -3 in classifica dal Como di Fabregas. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it La ‘Vecchia Signora’ non va oltre l’1-1 casalingo contro un Sassuolo in emergenza, sciupando una ghiotta occasione per continuare la rincorsa per un piazzamento alla prossima Champions League. Luciano Spalletti si lecca le ferite ma non demorde, conscio che la situazione può cambiare nelle ultime otto giornate. Due punti in meno, ma in compenso il tecnico di Certaldo ha ritrovato due attaccanti in più: Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spalletti sceglie Vlahovic e Milik: rosso da 50 milioni e addio certo alla Juventus

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