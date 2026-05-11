L’allenatore della squadra avversaria ha dichiarato che Vlahovic è l’uomo giusto per la sua formazione. La squadra di Spalletti è tornata alla Continassa subito dopo aver battuto il Lecce 1-0 sabato scorso. La partita ha visto i bianconeri prevalere sui salentini, e ora la squadra si sta preparando per le prossime sfide. La presenza del centravanti è stata spesso al centro delle discussioni in questa fase della stagione.

La squadra di Spalletti è tornata alla Continassa con l’obbiettivo di rimettersi subito a lavoro dopo la vittoria ottenuta sabato contro il Lecce, piegato 1-0 dai bianconeri. Tre punti importanti, ma non sufficienti per soddisfare il tecnico di Certaldo, che al termine della gara ha sottolineato di non essere pienamente soddisfatto della prestazione della sua squadra. Il calendario, però, non concede pause: nella trentasettesima giornata di campionato la Juventus affronterà la Fiorentina con l’obiettivo di difendere il terzo posto in classifica. La posizione in classifica non conta, quando la prestazione in campo si contraddice. La Juventus sale al terzo posto in classifica, portandosi a +1 dal Milan e concretizzando sempre di più il sogno Champions.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Spalletti: “Vlahovic è l’uomo giusto!”

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Juventus Spalletti sotto pressione, Champions decisiva!

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