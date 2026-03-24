Il campione portoghese chiuderà la sua avventura con il Manchester City ed è nei desideri della ‘Vecchia Signora’ per il prossimo mercato estivo La Juventus è a caccia di certezze e una delle poche per il momento sarà la conferma in panchina di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Bernardo Silva nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it Indipendentemente dal piazzamento in Champions League, il club bianconero ha deciso di dare continuità al progetto tecnico e ha apprezzato il lavoro fin qui svolto dall’ex Ct della Nazionale. Spalletti è l’uomo giusto per ripartire e cercare di tornare nuovamente al vertice, con il mister di Certaldo prossimo a rinnovare il contratto con la ‘Vecchia Signora’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Bernardo Silva è l’uomo giusto per Spalletti: Champions spartiacque e nuovo ostacolo

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