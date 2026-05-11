Juventus | Spalletti non usa mezzi termini

Da ilprimatonazionale.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una fase cruciale della stagione, l’allenatore della Juventus ha deciso di parlare chiaramente, senza mezzi termini. Con un intervento pubblico, ha indicato quale dovrebbe essere la strada da seguire per la squadra, lasciando trasparire la sua posizione senza nascondersi dietro a giri di parole. La sua presa di posizione arriva in un momento importante, con i risultati della squadra sotto osservazione.

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Luciano Spalletti non usa più mezze parole. Nel momento decisivo della stagione, l’allenatore della Juventus ha scelto di esporsi pubblicamente per indicare quale debba essere la direzione tecnica del club. Dietro le dichiarazioni delle ultime settimane non c’è soltanto la tensione di una corsa Champions ancora apertissima, ma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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