La presidente del Consiglio ha commentato il referendum sulla giustizia, sottolineando l'importanza del voto e sostenendo il Sì. A pochi giorni dall’evento elettorale, ha definito la proposta come una «riforma storica» e ha ribadito la sua posizione senza mezzi termini. La campagna elettorale si intensifica mentre si avvicina la data del referendum.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a intervenire pubblicamente sul referendum sulla giustizia a pochi giorni dal voto, indicando come obiettivo il sostegno al Sì e definendo la proposta una «riforma storica». Nelle ultime dichiarazioni, la premier ha intensificato la comunicazione tra interventi televisivi e canali social, concentrando il messaggio sulla portata del provvedimento e sugli effetti attesi per il sistema giudiziario. Nel corso degli interventi, Meloni ha anche criticato la campagna condotta dal fronte del No, sostenendo che alcune posizioni avrebbero diffuso informazioni non corrette. La presidente del Consiglio ha ribadito la necessità, a suo avviso, di valutare il testo nel merito e in relazione alle conseguenze pratiche previste per cittadini e imprese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Referendum giustizia, Meloni senza mezzi termini: cosa succede se vince il no. Durissima

Articoli correlati

Cosa succede se al referendum sulla giustizia vince il SìQuali sarebbero le conseguenze concrete della riforma della magistratura voluta dal governo, per cui si vota il 22 e il 23 marzo Al referendum di...

Referendum Giustizia, cosa succede se vince il No? Le conseguenze del votoIl 22 e il 23 marzo gli italiani e le italiane sono chiamati a votare “sì” o “no” al referendum sulla giustizia.

Referendum giustizia, Meloni: Non vogliamo mortificare separazione poteri

Una raccolta di contenuti su Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum, Landini: Meloni scende in campo perché ha timore di perdere, il 18 marzo tutti in Piazza del Popolo per la chiusura della campagna per il No; Referendum: votare NO per difendere la giustizia; Il fact-checking del video di Meloni sul referendum; Referendum Giustizia, Meloni posta un video: Serve chiarezza, ecco perché votare sì.

Referendum giustizia, Meloni spinge per il sì: Riforma storica, il no lo pagano gli italianiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni accelera sul referendum sulla giustizia e si espone in prima persona a pochi giorni dal voto, rilanciando un ... thesocialpost.it

Referendum Giustizia, Meloni: Se vince il 'no' saranno gli italiani a pagarla, non il governoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi, mercoledì 18 marzo, sul tema del referendum della Giustizia sottolineando come sia dispiaciuta per la politicizzazione perché, dice al Tg1 ... adnkronos.com

Io voterò NO al referendum sulla giustizia perché conosco cosa significa essere indagati, anche quando si è sempre assolti “perché il fatto non sussiste”. L’indagato non esce mai nobilitato. Esce segnato, spesso ammalato, quasi sempre delegittimato. La sepa - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Meloni posta tutorial del voto: "Mettete la X sul sì" x.com