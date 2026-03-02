Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli ha diffidato formalmente l’Azienda Napoletana Mobilità. La decisione arriva dopo la diffusione di materiale propagandistico sui mezzi pubblici cittadini che, secondo il partito, sarebbe stato distribuito oltre i termini consentiti. La nota, firmata dal presidente Marco Nonno e dal vice Luigi Rispoli, evidenzia la richiesta di cessare la propaganda.

Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia Napoli, con una nota a firma del presidente Marco Nonno e de vice presidente Luigi Rispoli, rende noto di aver formalmente diffidato l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. (Anm) alla rimozione immediata della propaganda referendaria ancora presente sui propri mezzi. Rendono anche noto di aver depositato un'interrogazione al sindaco di Napoli, a firma del consigliere comunale Giorgio Longobardi, " per fare piena luce sulla vicenda e di aver informato il prefetto sull'accaduto". "Riteniamo grave che, oltre i termini stabiliti dalla legge, autobus e mezzi pubblici di una.

© Anteprima24.it - Fdi Napoli, propaganda referendaria sui mezzi Anm oltre i termini

