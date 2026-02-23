Spalletti ha parlato alla Juve davanti a Comolli Chiellini e Modesto | fa mea culpa e manda un messaggio

Luciano Spalletti ha affrontato la Juventus prima della sfida contro il Galatasaray, chiedendo scusa e trasmettendo un messaggio diretto ai giocatori e allo staff. La sua presenza nel ritiro ha attirato l’attenzione dei tifosi, che hanno visto in lui un tentativo di motivare la squadra. Tra i presenti c’erano anche Comolli, Chiellini e Modesto, che hanno ascoltato attentamente le sue parole. La discussione ha coinvolto aspetti strategici e di impegno.

Luciano Spalletti ha parlato a tutta la Juventus, compresa la dirigenza, prima della partita col Galatasaray. Un messaggio chiaro da parte del tecnico bianconero che fa anche mea culpa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Napoli Juve senza attaccanti, Spalletti fa mea culpa: «Ho sbagliato io». Kalulu conferma: «Ci ha detto che ci ha danneggiati»

Juve, c’è il Pafos a pari punti. E Spalletti fa mea culpaLa Juventus si prepara ad affrontare il Pafos allo Stadium, una squadra cipriota che, dopo cinque partite di Champions, condivide con i bianconeri lo stesso punteggio in classifica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Locatelli spiega il rapporto rinato con Spalletti; Spalletti scuote la Juventus: Vi giocate il futuro. Il discorso alla Continassa dopo il ko col Como; Juve, il discorso commovente di Spalletti alla squadra: cosa ha chiesto e la risposta dei giocatori; Spalletti: Kalulu ha avuto due torti e si e preso pure del fesso da Chivu. Da lui non me l'aspettavo.

Spalletti ha parlato alla Juve davanti a Comolli, Chiellini e Modesto: fa mea culpa e manda un messaggioLuciano Spalletti ha parlato a tutta la Juventus, compresa la dirigenza, prima della partita col Galatasaray. Un messaggio chiaro da parte del tecnico bianconero che fa anche mea culpa. fanpage.it

Juventus, Spalletti parla alla squadra dopo il terzo ko di fila. Il gruppo gli ribadisce fiduciaAlla Continassa è andato in scena un confronto profondo, quasi intimo. Luciano Spalletti ha parlato cercando di scuotere l’orgoglio di una. tuttomercatoweb.com

L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della partita di domani alle ore 15.00 contro il Como. - facebook.com facebook

Spalletti : «Ci sono cose che si dicono solo ai calciatori e non in conferenza stampa: ho parlato di tre passi indietro dopo il Galatasaray, ne abbiamo parlato con loro in riunione e spero che questi ci servano come rincorsa per avere più spinta e una grande x.com