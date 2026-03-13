Juve-Vlahovic aria di rinnovo | Spalletti ha scelto il suo bomber

La Juventus e Dusan Vlahovic sono vicini a definire il rinnovo del contratto del bomber serbo. Dopo aver passato momenti difficili, l’attaccante sembra ora pronto a continuare con i bianconeri, che hanno deciso di puntare su di lui come elemento centrale del progetto futuro. La decisione arriva dopo un percorso che ha visto Vlahovic passare da essere considerato un elemento di passaggio a una figura chiave per la squadra.

Da “corpo estraneo” a pilastro del futuro: la parabola di Dusan Vlahovic alla Juventus sta per arricchirsi del capitolo più inatteso, quello del rinnovo di contratto. Una svolta che sembrava impossibile fino a pochi mesi fa, quando il serbo era schiacciato dal peso di un ingaggio da 12 milioni di euro e dalla concorrenza, poi rivelatasi fallimentare, di David e Openda. Il lungo infortunio dello scorso 4 dicembre ha paradossalmente accelerato il riavvicinamento. Se da un lato lo stop ha raffreddato l’interesse di top club come Bayern Monaco e Barcellona (pronti a colpire a parametro zero nel 2026), dall’altro ha confermato la centralità di Dusan nel progetto di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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