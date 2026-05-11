Durante l'ultima partita, l'allenatore ha mostrato un carattere deciso, esprimendo chiaramente il suo disappunto verso alcuni giocatori. In particolare, il confronto tra l’allenatore e un calciatore si è fatto acceso, con frasi espresse con tono forte e diretto. L’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti in campo e sul modo in cui l’allenatore gestisce le situazioni di tensione durante la gara.

Spalletti “Diavolo da Certaldo”: una furia a bordo campo. L’ultima sfida della Juventus ha messo in luce un Luciano Spalletti in versione “totale”, un allenatore che non lascia passare sotto silenzio nemmeno il più piccolo errore concettuale. Dalle urla verso i difensori, rei di non accompagnare L'articolo Juventus, Spalletti contro Koopmeiners “Mi stai facendo inca**are” proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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