In vista della sfida di playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray, si delineano i contorni di un incontro decisivo. Il centrocampista juventino ha parlato nel pre-partita, offrendo chiavi interpretative sull’approccio da adottare e sul ruolo che intende ricoprire in campo, con l’obiettivo di contribuire al successo della squadra. partire forte dall’inizio rappresenta la direttiva principale, con la necessità di realizzare tre reti. Si sottolinea la necessità di restare vigili, ma la priorità resta la rete e l’attenzione è orientata a concretizzare le occasioni. l’esordio determinante è indicato come elemento centrale del piano, accompagnato dall’idea di prendere in mano la partita fin dai minuti iniziali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Koopmeiners: «Contro il Galatasaray dobbiamo partire forte e segnare subito, Spalletti mi ha insegnato questo»

La formazione ufficiale con cui la #Juventus affronterà stasera il #Galatasaray: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, K.Thuram; F.Conceição, David, Yildiz #ChampionsLeague - facebook.com facebook

