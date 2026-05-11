Juventus lo schema del kickoff | il gol di Vlahovic in 12 non è un caso

Durante una partita di calcio, la Juventus ha messo in atto uno schema di inizio azione che ha portato a un gol segnato da Vlahovic in appena 12 secondi. Questo tipo di apertura rapida ha suscitato attenzione e ha mostrato un approccio che richiama le strategie del football americano, in particolare il kickoff. La squadra ha adottato schemi di verticalità, che hanno colto di sorpresa il Lecce, dimostrando un lavoro di preparazione accurato in allenamento.

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