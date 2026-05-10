La Juventus si è aggiudicata una vittoria per 1-0 contro il Lecce, grazie a un gol segnato da Vlahovic dopo appena 12 secondi dall'inizio della partita. La rete decisiva è arrivata in modo rapido e ha contribuito a rafforzare la posizione della squadra nella corsa alla qualificazione in Champions League. La partita è stata segnata da questa marcatura lampo, che ha deciso il risultato finale.

2026-05-09 23:59:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La Juventus ha fatto un grande passo avanti verso la qualificazione alla Champions League quando Dusan Vlahovic ha segnato l’unico gol della partita nella vittoria per 1-0 sul Lecce. Vlahovic ha aperto le marcature dopo soli 12 secondi, il gol più veloce della stagione di Serie A, sparando in rete su lancio dalla sinistra di Andrea Cambiaso. Al serbo e a Pierre Kalulu sono poi stati annullati dei gol per fuorigioco, ma non ha avuto importanza visto che la Juve è passata al terzo posto, con quattro punti di vantaggio sulla Roma quinta nella corsa per le prime quattro.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il gol in 12 secondi di Vlahovic dà una spinta alla Juventus in Champions League

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