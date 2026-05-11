Juventus | Lewandowsi tiene in sospeso il mercato

Il trasferimento di Robert Lewandowski resta in sospeso, creando incertezza nel mercato europeo. Il Barcellona attende una risposta definitiva dall’attaccante, mentre Juventus e Milan monitorano la situazione con attenzione crescente. La trattativa, che coinvolge anche altre squadre, non ha ancora trovato una conclusione ufficiale. La decisione di Lewandowski potrebbe influenzare le prossime mosse di diversi club in questa finestra di mercato.

Robert Lewandowski continua a tenere in sospeso il mercato europeo e, mentre il Barcellona aspetta una risposta definitiva, Juventus e Milan osservano con crescente attenzione. L’attaccante polacco non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e il confronto imminente con Hansi Flick potrebbe diventare decisivo per capire L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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