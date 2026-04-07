Negli ultimi giorni, le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti hanno attirato l’attenzione internazionale, con frasi che sembrano rivolte a una crisi in Iran. Le sue affermazioni suggeriscono che un’intera civiltà potrebbe essere a rischio, generando preoccupazioni tra governi e analisti. Le sue parole sono state espresse senza dettagli specifici sulle azioni concrete previste, ma hanno comunque sollevato discussioni sulla situazione attuale nel paese mediorientale.

Donald Trump passa da una minaccia all’altra, mantenendo coperte le carte e tenendo il mondo col fiato sospeso. Dopo avere detto lunedì che “l’Iran può essere eliminato in una notte e potrebbe accadere martedì notte”, ossia la data del nuovo e “definitivo” ultimatum posto dal tycoon al regime perché accetti un accordo, ieri ha rincarato la dose. “Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”, ha dichiarato in mattinata sul suo social Truth. Guerra in Iran, “Un’intera civiltà sta per morire”: Trump alterna minacce a spiragli. Per poi aggiungere che “tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale – in cui prevalgono menti diverse, più acute e meno radicalizzate – forse potrebbe accadere qualcosa di meraviglioso e rivoluzionario, chissà. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Guerra in Iran, “Un’intera civiltà sta per morire”: Trump tiene il mondo col fiato sospeso

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Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

Temi più discussi: Iran, un mese di guerra: la scommessa persa di Trump per un conflitto breve diventato crisi globale; L’impatto economico della guerra in Iran; L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; L'Europa ora ha uno spazio diplomatico per agire nella guerra con l'Iran.

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Crosetto: «Rispettare gli accordi non vuol dire essere in guerra. Nessuno deve usare l'atomica, preoccupa chi la insegue» - facebook.com facebook

Guerra di civiltà. Trump vuole annientare l'Iran (di L. Santucci) x.com