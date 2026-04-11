Verona Sammarco con rammarico dopo il KO col Torino | Ennesima occasione sprecata vi spiego la scelta di Orban in panchina

Dopo la sconfitta contro il Torino, l’allenatore dell’Hellas Verona ha commentato la partita e le scelte tattiche, in particolare la decisione di tenere Orban in panchina. Ha espresso rammarico per un’altra occasione fallita e ha spiegato le motivazioni dietro la sua scelta di formazione. La partita ha visto i padroni di casa affrontare le difficoltà sul campo, mentre l’allenatore ha analizzato gli aspetti che hanno influenzato il risultato finale.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Udinese, Runjaic analizza nel pre partita: «Non abbiamo niente da perdere, giochiamo in uno stadio storico e dobbiamo giocarcela» Milan, Allegri svela nel pre gara: «Dobbiamo sbagliare poco dal punto di vista tecnico.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verona, Sammarco con rammarico dopo il KO col Torino: «Ennesima occasione sprecata, vi spiego la scelta di Orban in panchina» De Zerbi dopo il KO col PSG per 5 a 0: «Chiedo scusa ai tifosi. Futuro? Parlerò col club! Non ho rimpianti, vi spiego perché»Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Juventus-Sassuolo 1-1; ennesima occasione sprecataJuventus-Sassuolo 1-1: dominio sterile, altro pareggio amaro e Champions sempre più lontana Un’altra partita dominata, un altro assedio continuo,...