Juventus-Sassuolo 1-1; ennesima occasione sprecata

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, finita 1-1, la Juventus ha dominato il match con un continuo assedio ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. Il Sassuolo ha pareggiato con un gol nel secondo tempo, mantenendo il risultato invariato. La sfida si è conclusa con un pareggio che complica le possibilità di qualificazione in Champions League per la squadra bianconera.

Juventus-Sassuolo 1-1: dominio sterile, altro pareggio amaro e Champions sempre più lontana Un’altra partita dominata, un altro assedio continuo, un’altra occasione sprecata. La Juventus avrebbe dovuto vincere contro il Sassuolo allo Stadium, avrebbe meritato i tre punti per quanto creato e per il controllo del match. Invece è arrivato l’ennesimo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Sassuolo 1-1; ennesima occasione sprecata Articoli correlati Olimpiadi: occasione sprecataDal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa… C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico... SASSUOLO JUVENTUS PRE PARTITA Una selezione di notizie su Juventus Sassuolo 1 1 ennesima... Temi più discussi: Serie A: Juventus-Sassuolo 1-1; Serie A | Juventus-Sassuolo | La partita; VIDEO. Juventus-Sassuolo 1-1: gol e highlights; Serie A Enilive | Gli highlights di Juventus-Sassuolo 1-1. Juventus-Sassuolo 1-1, gol e highlights: Pinamonti risponde a YildizAlla squadra di Spalletti non riesce il momentaneo sorpasso al quarto posto sul Como. La Juve impatta 1-1 con il Sassuolo allo Stadium. Bene nel primo tempo, i bianconeri passano in vantaggio con Yild ... sport.sky.it Juventus-Sassuolo 1-1, risultato finale della partita di Serie A: Pinamonti risponde a Yildiz, gli highlightsJuventus-Sassuolo di Serie A 1-1: il risultato finale, gol di Yildiz e Pinamonti. Gli highlights, la cronaca e il tabellino La Juventus non va oltre il pareggio 1-1 contro il Sassuolo. Yildiz porta in ... fanpage.it Il giorno dopo il pareggio tra Juventus e Sassuolo, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha commentato il rigore sbagliato da Manuel Locatelli facebook Juventus-Sassuolo oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com