Juventus divergenze fra Spalletti e Comolli? L’analisi di Tuttosport sul rapporto fra il tecnico e l’ad

Da juventusnews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un'analisi pubblicata da Tuttosport, ci sono alcune differenze tra l'allenatore e l'amministratore delegato della squadra. La discussione si concentra sulle interazioni e sulle possibili tensioni tra i due figure, con uno sguardo rivolto alle prospettive future. La situazione viene descritta come complessa, senza fornire dettagli su eventuali decisioni o eventi specifici che possano aver accentuato le divergenze.

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di Francesco Spagnolo Juventus, ci sono divergenze fra Spalletti e Comolli? Tuttosport ha fatto una piccola analisi sul rapporto fra i due proiettandosi al futuro. Il futuro della Juventus si gioca su un sottile filo teso tra la Continassa e gli uffici dirigenziali. Luciano Spalletti e l’amministratore delegato Damien Comolli sembrano guardare allo stesso orizzonte, uniti dall’ossessione per il ritorno alla vittoria e dalla necessità di ricostruire la credibilità del marchio bianconero. Tuttavia, come scritto da Tuttosport, dietro la facciata di stima reciproca, emergono divergenze profonde sulle rotte da seguire per riportare la Juventus ai vertici del calcio che conta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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