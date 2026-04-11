Rinnovo Spalletti la firma del tecnico conferma la chiara volontà della Juventus | l’analisi di Tuttosport sui bianconeri

La Juventus ha annunciato il rinnovo dell’allenatore, confermando così la volontà di proseguire con la stessa guida tecnica. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore e rappresenta un passo importante per il club. Nei giorni scorsi, diversi analisti hanno commentato la decisione, evidenziando le implicazioni per il futuro della squadra. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

di Francesco Spagnolo Rinnovo Spalletti, Tuttosport ha fatto una analisi molto chiara sulla Juventus dopo il prolungamento del tecnico con i bianconeri. Le ultime. Il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028 non è un paradosso, nonostante una classifica fotocopia rispetto a quella della passata stagione. La dirigenza della Juventus ha preso una decisione chiara: basta con gli “anni zero”, si riparte da un progetto a lungo termine affidato a un costruttore solido. Tuttavia, se la guida tecnica oggi rappresenta una certezza, l’identità della squadra sul campo resta ancora un enigma. Ecco l’analisi odierna di Tuttosport. Il monito di Spalletti: “Chi siamo veramente?” Sotto la gestione del tecnico di Certaldo, la Juventus ha indubbiamente innalzato la qualità del gioco, difettando però gravemente in continuità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, la firma del tecnico conferma la chiara volontà della Juventus: l’analisi di Tuttosport sui bianconeri Rinnovo Spalletti, la volontà del tecnico della Juventus sul prolungamento è molto chiara: le ultimissime sull’allenatoredi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, la volontà del tecnico della Juve è quella di continuare con il club bianconero. Spalletti Juventus: avanti a fuoco lento per il rinnovo del tecnico ma tutto è ormai pronto per la firma. Gli aggiornamentidi Luca FiorettiSpalletti Juventus, la dirigenza lavora sotto traccia per prolungare tempestivamente il contratto e pianificare bene la prossima...