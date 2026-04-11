Rinnovo Spalletti la firma del tecnico conferma la chiara volontà della Juventus | ecco qual è L’analisi di Tuttosport sui bianconeri

La Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto con il tecnico, confermando la volontà di proseguire insieme. L’analisi pubblicata da Tuttosport sottolinea come questa decisione rifletta la volontà del club di mantenere stabile la guida tecnica. La notizia è stata riportata in modo dettagliato, evidenziando le modalità del prolungamento e gli aspetti principali della trattativa. La firma del nuovo accordo è stata resa nota ufficialmente nei giorni recenti.

di Francesco Spagnolo Rinnovo Spalletti, Tuttosport ha fatto una analisi molto chiara sulla Juventus dopo il prolungamento del tecnico con i bianconeri. Le ultime. Il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028 non è un paradosso, nonostante una classifica fotocopia rispetto a quella della passata stagione. La dirigenza della Juventus ha preso una decisione chiara: basta con gli “anni zero”, si riparte da un progetto a lungo termine affidato a un costruttore solido. Tuttavia, se la guida tecnica oggi rappresenta una certezza, l’identità della squadra sul campo resta ancora un enigma. Ecco l’analisi odierna di Tuttosport. Il monito di Spalletti: “Chi siamo veramente?” Sotto la gestione del tecnico di Certaldo, la Juventus ha indubbiamente innalzato la qualità del gioco, difettando però gravemente in continuità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, la firma del tecnico conferma la chiara volontà della Juventus: ecco qual è. L’analisi di Tuttosport sui bianconeri Rinnovo Spalletti, la firma del tecnico conferma la chiara volontà della Juventus: l’analisi di Tuttosport sui bianconeridi Francesco SpagnoloRinnovo Spalletti, Tuttosport ha fatto una analisi molto chiara sulla Juventus dopo il prolungamento del tecnico con i... Rinnovo Spalletti, la volontà del tecnico della Juventus sul prolungamento è molto chiara: le ultimissime sull’allenatoredi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, la volontà del tecnico della Juve è quella di continuare con il club bianconero.