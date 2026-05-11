Juventus bianconeri terzi con dietro Roma Milan e Como

La Juventus si trova attualmente al terzo posto in classifica, alle spalle di Roma, Milan e Como. La squadra sta disputando una stagione con soddisfazioni e difficoltà, mantenendo comunque una posizione che permette di sperare nella conquista di un posto in Champions League. La corsa alla qualificazione europea rimane aperta, con diverse partite ancora da giocare e punti da difendere.

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