Juventus bianconeri terzi con dietro Roma Milan e Como
La Juventus si trova attualmente al terzo posto in classifica, alle spalle di Roma, Milan e Como. La squadra sta disputando una stagione con soddisfazioni e difficoltà, mantenendo comunque una posizione che permette di sperare nella conquista di un posto in Champions League. La corsa alla qualificazione europea rimane aperta, con diverse partite ancora da giocare e punti da difendere.
Volata Champions: la Juventus tra primato e insidie. Nonostante il terzo posto momentaneo, la strada verso l’Europa che conta per la Juventus è ancora tutta in salita. La classifica è cortissima: i bianconeri guidano il gruppetto a quota 68 punti, seguiti da Milan e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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Concetto della terza maglia Juve di emmegi.designs reddit