È il nuovo bomber della Juve per David sono dolori | lo vuole Spalletti

Jonathan David, nuovo attaccante della Juventus, non ha ancora soddisfatto le aspettative dei tifosi e della dirigenza. Secondo indiscrezioni, l’allenatore potrebbe decidere di puntare su altre soluzioni, mentre il giocatore continua ad affrontare critiche e dubbi sul suo rendimento. La situazione resta da chiarire, con i media che seguono con attenzione gli sviluppi nei prossimi giorni.

di Patrizio Trecca Una delle certezze della Juventus di quest’anno è che Jonathan David non ha minimamente convinto l’ambiente. Ottolini ha già trovato un sostituto. L’atmosfera che si respira alla Continassa in questo scorcio di marzo 2026 è intrisa di un profondo senso di incompiutezza, e il volto di questa delusione ha i tratti di Jonathan David. Arrivato a Torino nell’estate del 2025 come il colpo magistrale a parametro zero di Damien Comolli, l’attaccante canadese si è trasformato da “crack” annunciato a enigma irrisolto dello scacchiere di Luciano Spalletti. I numeri, gelidi e inappellabili, fotografano una crisi d’identità tecnica che sta pesando come un macigno sulle ambizioni bianconere: in 36 presenze totali, David ha messo a referto appena 7 reti, di cui solo 5 in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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