Roma le tre mosse di Gasperini che hanno cambiato la stagione e il piano futuro dei Friedkin per vincere lo Scudetto Dentro le strategie giallorosse!

Gasperini ha deciso di cambiare modulo e puntare su giovani talenti, creando scompiglio nella difesa avversaria. Questa scelta ha portato un incremento di risultati e ha rafforzato la squadra. I Friedkin, osservando i progressi, elaborano ora un piano più aggressivo per puntare allo scudetto. La squadra ha anche investito in nuovi acquisti, rafforzando il centrocampo. Queste mosse hanno dato nuova energia alla Roma e alimentano le speranze di un futuro vincente.

© Calcionews24.com - Roma, le tre mosse di Gasperini che hanno cambiato la stagione e il piano futuro dei Friedkin per vincere lo Scudetto. Dentro le strategie giallorosse!