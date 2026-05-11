Juve riposo dopo Lecce | Spalletti in ansia per Thuram

Dopo la vittoria a Lecce, la Juventus ha deciso di prendersi un giorno di riposo. La squadra tornerà ad allenarsi martedì in vista della partita contro la Fiorentina, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo, l’allenatore della Fiorentina ha espresso preoccupazione per le condizioni di un suo giocatore chiave, che ha accusato qualche problema durante l’ultimo allenamento.

La Juventus rallenta i ritmi per ventiquattro ore dopo il prezioso successo esterno di Lecce, concedendosi un lunedì di pausa prima di tuffarsi nella preparazione della sfida contro la Fiorentina, crocevia ormai ineludibile per la qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico Luciano Spalletti ha infatti garantito un giorno di riposo a Kenan Y?ld?z e all’intero organico, fissando la ripresa dei lavori alla Continassa per la mattinata di domani. Tuttavia, dietro la quiete del lunedì, lo staff tecnico bianconero sta già pianificando la gestione di un finale di stagione dove il margine d’errore è ridotto ai minimi termini e ogni singola defezione rischia di pesare come un macigno sulla classifica.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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POST JUVENTUS - LECCE 1-1 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI

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