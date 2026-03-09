Ultimissime Juve LIVE | Spalletti concede due giorni di riposo Thuram verso il rinnovo

In casa Juventus, Spalletti ha deciso di concedere due giorni di riposo ai giocatori, mentre Thuram si avvicina a un possibile rinnovo contrattuale. La redazione di JuventusNews24 segue le ultime novità in tempo reale, aggiornando costantemente sui cambiamenti e le decisioni che coinvolgono la squadra nelle ore recenti. Questa è la situazione più recente riguardante la rosa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 9 marzo 2026. Spalletti Juve, rinnovo prima di Udine. E intanto fa un regalo alla squadra. Ore 09.00 – Spalletti Juve, rinnovo prima di Udine: il tecnico bianconero si appresta a prolungare fino al 2026. Ed intanto fa un regalo alla squadra Thuram Juve, pronto il rinnovo anti Premier League: previsto un ritocco dell’ingaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Spalletti concede due giorni di riposo, Thuram verso il rinnovo Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: Spalletti verso il rinnovo, i convocati per il PisaBernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Ultimissime Juve LIVE: Locatelli verso il rinnovo, le probabili di Roma JuveCalciomercato Juve, tanti i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie. Una selezione di notizie su Ultimissime Juve Temi più discussi: Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Nonostante l'interesse di vari club, Vlahovic vuole restare alla Juve; Juve, la scossa arriva nella ripresa: Pisa piegato da Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Spalletti-Juve, crocevia decisivo: l'obiettivo non negoziabile e il messaggio chiaro della societàL'allenatore bianconero ha celebrato i 67 anni con il sorriso, in attesa di chiudere la trattativa con il club per il prolungamento del contratto ... tuttosport.com Juve, l'abbraccio a Spalletti che vale più di un contrattoI festeggiamenti in campo per il compleanno dell'allenatore preludio al prolungamento del rapporto. Il 4-0 al Pisa tiene vive le chance Champions ... rainews.it #Juve, è già finita con #Openda Le ultimissime - facebook.com facebook Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti x.com