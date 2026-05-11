Juve-Fiorentina pessime notizie per Spalletti | le ultime

Nelle ultime ore sono stati forniti aggiornamenti rilevanti in vista del prossimo incontro tra la squadra di Spalletti e quella di Vanoli. La partita, molto attesa, si avvicina e le condizioni delle due squadre sono al centro dell’attenzione. Le formazioni ufficiali e le eventuali assenze verranno comunicate prima del calcio d’inizio. La sfida si svolgerà in uno stadio di grande rilevanza per il campionato.

Aggiornamenti importantissimi in vista dell’atteso match tra l’undici di Spalletti e quello allenato da Vanoli. La Juventus è ripartita. Dopo i due pari di fila contro Milan ed Hellas Verona, i bianconeri si sono imposti sul campo del Lecce grazie alla rete di Dusan Vlahovic superando il Milan e conquistando almeno momentaneamente il terzo posto in classifica. A 180? dal termine del campionato, la squadra allenata da Luciano Spalletti è artefice del proprio destino. Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it A cominciare dalla delicata gara interna contro la Fiorentina, in programma il prossimo weekend. Proprio in vista del march contro i viola, arrivano pessime notizie per Spalletti: Moise Kean, infatti, potrebbe tornare in campo contro la sua ex squadra e guidare l’attacco della Fiorentina.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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