Juve pessime notizie per Bernardo Silva | Barcellona in pole

Il futuro di Bernardo Silva sembra ormai lontano dalla Juventus, che si trova in una posizione difficile. Secondo le ultime notizie, il Barcellona si avvicina in modo deciso per acquisire il giocatore portoghese, che ha 31 anni. La trattativa tra il club catalano e l’entourage del calciatore sarebbe in fase avanzata, mentre la società italiana appare in difficoltà nel contrastare questa opzione. Nessun altro dettaglio è stato ancora ufficializzato.

Arrivano aggiornamenti importantissimi sul futuro del 31enne portoghese: Juve ormai all’angolo, tutti i dettagli. Se ne parla da settimane del forte interesse della Juventus per Bernardo Silva, in scadenza di contratto con il Manchester City il prossimo 30 giugno 2026, ma adesso arrivano pessime notizie per i bianconeri. Il 31enne portoghese piace a diversi top club e sarà davvero molto difficile per la dirigenza di corso Galileo Ferraris bruciare la concorrenza. Bernardo Silva – Calciomercato.it Secondo quanto riportato proprio in queste ultimissime ore dal “QS”, il Barcellona avrebbe avviato da tempo i contatti con il suo entourage per portarlo in Spagna l’anno prossimo e quella blaugrana sarebbe al momento la destinazione preferita da Bernardo Silva.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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