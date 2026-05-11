Juve-Fiorentina | decisa data e orario Insieme alle altre che corrono per la Champions

La partita tra Juventus e Fiorentina è stata programmata per domenica 17 maggio 2026 alle 12, insieme ad altre due sfide importanti. Genoa affronterà il Milan e Como giocherà contro il Parma, entrambe alle stesse ore. Questi incontri sono considerati decisivi per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. La data e l’orario sono stati ufficializzati nelle ultime settimane.

ROMA – Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, tre partite decisive per la qualificazione alla prossima Champions, si giocheranno domenica 17 maggio 2026, alle 12.30. In contemporanea con il derby della Capitale Roma-Lazio. Lo ha annunciato oggi, 11 maggio, l’amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo- “Il derby di Roma si giocherà domenica prossima alle 12.30, perché ogni altra ipotesi non risulta percorribile: la sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come alcuni tifosi l’hanno messa a ferro e fuoco dopo che eravamo riusciti a convincere le forze dell’ordine ad autorizzare la partita alle 20.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Fiorentina 1 vs 1 Juventus | Serie A 2025 | Simulazione

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