Il referendum consultivo a Spoltore sulla Nuova Pescara si farà | decisa la data del ritorno alle urne

Il Comune di Spoltore ha confermato che il referendum consultivo sulla creazione della Nuova Pescara si terrà domenica 14 giugno. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e i cittadini sono chiamati a esprimersi sulla questione. La data stabilita rappresenta il momento in cui gli elettori potranno votare per esprimere la propria opinione sulla proposta di fusione tra i comuni interessati.

Nessun passo indietro da parte del Comune di Spoltre: domenica 14 giugno i cittadini torneranno a dire la loro sulla Nuova Pescara. Ufficiale l’indizione del referendum consultivo ed è proprio l’ente a farlo sapere dopo che il sindaco Chiatra Trulli ha firmato il decreto già pubblicato sull’albo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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