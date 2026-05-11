Juve e Roma affare gratis | ha scelto dove andare
Nell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha ottenuto una vittoria di misura contro il Lecce, mantenendo il vantaggio sulla Roma nella corsa alla qualificazione in Champions League. La vittoria ha ridotto le preoccupazioni per i bianconeri nelle ultime due giornate di campionato. La Roma, invece, continua a inseguire un piazzamento utile per l’Europa, ma non ha ancora superato i rivali in classifica.
Svola importante nel calciomercato di bianconeri e giallorossi La vittoria di misura contro il Lecce ha consentito alla Juventus di rimanere in vantaggio sulla Roma nella lotta Champions e di vivere con meno apprensione le ultime due giornate di campionato. Arrivare tra le prime quattro di Serie A avrebbe ripercussioni positive anche in sede di calciomercato, non solo per avere maggiore potenza economica, ma anche per attrarre grandi calciatori a parametro zero, del calibro di Bernardo Silva per intenderci. (Ansa Foto) – calciomercato.it Il fantasista portoghese non è, tuttavia, l’unico giocatore in scadenza accostato più o meno recentemente ai bianconeri.🔗 Leggi su Calciomercato.it
Juventus-Roma 2-1: gol e highlights | Serie A
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