Juve e Roma affare gratis | ha scelto dove andare

Nell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha ottenuto una vittoria di misura contro il Lecce, mantenendo il vantaggio sulla Roma nella corsa alla qualificazione in Champions League. La vittoria ha ridotto le preoccupazioni per i bianconeri nelle ultime due giornate di campionato. La Roma, invece, continua a inseguire un piazzamento utile per l’Europa, ma non ha ancora superato i rivali in classifica.

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