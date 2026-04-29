Bernardo Silva Juve obbligo Champions | col quarto posto l’affare può davvero andare in porto! Cifre e dettagli del possibile colpo

La Juventus ha avviato i contatti con l'agente di Bernardo Silva, cercando di capire le possibilità di portare il centrocampista portoghese in città. La società ha sottolineato l'importanza di qualificarsi in Champions League per rendere più fattibile l'operazione. Secondo fonti vicine alla trattativa, ci sarebbero cifre e dettagli da definire in vista di un possibile trasferimento, che potrebbe concretizzarsi solo con un piazzamento tra le prime quattro in campionato.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve: la dirigenza contatta Mendes per il portoghese, serve la qualificazione in Champions League per battere le rivali. Il mercato estivo regala clamorosi aggiornamenti per rinforzare il centrocampo. Secondo le indiscrezioni rivelate dalla Gazzetta, nelle ultime settimane la Juventus ha alzato notevolmente il proprio pressing per arrivare a Bernardo Silva. I continui e proficui contatti e le numerosissime telefonate intercorse direttamente con l’agente Jorge Mendes certificano la volontà di chiudere in tempi brevissimi questa prestigiosa operazione. Il talentuoso e ambito fuoriclasse risulta estremamente tentato dalle lusinghe e profondamente affascinato dall’ipotesi di misurarsi in Serie A.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, obbligo Champions: col quarto posto l’affare può davvero andare in porto! Cifre e dettagli del possibile colpo Notizie correlate Calciomercato Juventus, all-in su Bernardo Silva: pronto il super contratto per averlo a zero! Le cifre e la durata, ecco i dettagli del possibile colpoCalciomercato Juventus, all-in su Bernardo Silva: pronto il super contratto per averlo a zero! Le cifre e la durata, ecco i dettagli del possibile... Juve, sprint Bernardo Silva: le cifre per chiudere l’affareLa Juve accelera per Bernardo Silva e vuole chiudere l’operazione per anticipare tutti: ecco i dettagli e le cifre. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bernardo Silva alla Pirlo: Capello consiglia due colpi alla Juve per puntare allo Scudetto; La Juventus accelera per Bernardo Silva: l’offerta presentata a Jorge Mendes; TRIBUNA.COM * SERIE A: STRADA PER BERNARDO SILVA IN SALITA PER LA JUVENTUS: JORGE MENDES LO HA PROPOSTO AD UN TOP CLUB SPAGNOLO; Juventus, non solo Bernardo Silva: un altro top a centrocampo con l'addio di Koopmeiners. Juventus, sprint per Bernardo Silva: pronta un’offerta importanteLa Juventus prova ad accelerare con decisione per Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese, in scadenza di contratto con il Manchester City, avrebbe espresso la volontà di definire ... tuttojuve.com Bernardo Silva-Juve, si prevede una trattativa lungaIn scadenza di contratto con gli inglesi del Manchester City a fine stagione, Bernardo Silva, centrocampista classe 1994 della nazionale portoghese, resta il primo obiettivo della Juventus ... tuttojuve.com #BernardoSilva alla #Juve Arriva un’ottima notizia x.com "Chico vuole restare alla Juve, ora serve l'ultimo step. Bernardo Silva tra i migliori al mondo" - facebook.com facebook