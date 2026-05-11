La Juventus si trova in una situazione complicata in zona Champions, con un mucchio di squadre che si contendono i posti disponibili. Dopo la trentaseiesima giornata, il terzo posto è stato conquistato, ma la squadra deve ancora affrontare gli ultimi due match di campionato. Nel frattempo, il Milan ha superato la Juventus in classifica, rendendo ancora più incerto il discorso per le qualificazioni europee.

Torino, 11 maggio 2026 – La Juve potrebbe ancora maledire i due punti lasciati col Verona, ma alla fine il terzo posto conquistato dopo la trentaseiesima giornata fornisce ulteriore stimolo per gli ultimi 180 minuti di campionato. Una Juve in terza piazza forse non se la sarebbe aspettata nessuno, ma la crisi che avvolto il Milan di Allegri ha aperto una possibilità in più e vale anche per Roma e Como, oggi a pochi millimetri dalla Champions League. La classifica dice quattro squadre in tre punti e due di queste rimarranno fuori dalla coppa dalle grandi orecchie. Sarà un rush finale entusiasmante e tutto da vivere. Il calendario più facile, in teoria, ce l’ha il Como, ma quasi tutte le pretendenti giocheranno contro formazioni che nulla hanno più da chiedere al campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, è mucchio selvaggio in zona Champions: Milan scavalcato

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